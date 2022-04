Jennifer López sorprende al mostrar sin pena las bolsas que tiene debajo de los ojos La artista hizo un live en su cuenta de Instagram en el que compartió su rutina de belleza y lo primero que hace al salir de la ducha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hablar de Jennifer López es, por su puesto, decir que es una de las artistas latinas más exitosas y queridas del mundo del entretenimiento. Otra cosa que nunca falta en esa conversación acerca de JLo es su rutina de ejercicios y belleza, al igual de lo increíble que luce a sus 52 años. Y es que no es un secreto que toda su vida López se ha ejercitado y ha cuidado su piel de la mejor manera. Por eso se ve mucho más joven de lo que es. Para darnos una probadita de lo que hace cada mañana antes de irse a cumplir con sus múltiples compromisos, la artista se da un baño de pies a cabeza para luego leer una de las tarjetas de afirmación que tiene en su baño. "Buenos días, hace un hermoso día. Acabo de salir de la ducha. Me lavé [la cara], con mi limpiador dentro de la bañera. Como pueden ver no tengo maquillaje todavía. Debo arreglarme. Estoy muy feliz", dijo la actriz en el en vivo que hizo en su cuenta de Instagram. "Justo afuera de mi ducha tengo una caja de tarjetas de afirmación. Esta es la tarjeta que saqué hoy. Dice, 'tu éxito y felicidad están en ti. Decide ser feliz, y tu y tu alegría formarán una pared invisible en contra de las dificultades'. Yo voy a decidir ser feliz, sin importar nada. Es una promesa que te haces a ti mismo". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Luego de leer la tarjeta, López procede a aplicarse el That JLo Glow Serum, de su línea JLo Beauty y, además de que nos sorprendió la manera tan brusca en que se pone los productos -siempre nos han dicho que seamos muy delicadas con la piel de la cara- también nos llamó la atención ver que tenía bolsas, bastante visibles, debajo de los ojos. Y es que, muy pocas veces, o nunca, se le habían visto así a la artista. jennifer lopez, jlo rutina de belleza Credit: Instagram/JLo jennifer lopez, jlo rutina de belleza Credit: Cortesía/JLo "Me estoy poniendo mi suero, como de costumbre. Esta es una cara llena de vitaminas. Me gusta pensarlo como que me estoy tomando mis vitaminas a primera hora de la mañana", contó López. "Pueden ver [mi piel]. Me gusta dejar que el suero se seque primero, dejarlo que penetre. Me está dando ese JLo glow". Luego la cantante procedió a aplicarse la crema That Big Screen Moisturizer with Broad Spectrum SPF 30, también de su marca. "No tengo ninguna luz especial, esto es solo la luz de la mañana. No tengo ningún filtro especial, esta es mi cara", aclaró. "El protector solar es muy importante. Este ha sido uno de mis secretos de bellezas desde que estaba adolescente y en mis 20. Ahora estoy protegida y lista para enfrentar lo que me traiga el día".

