El anillo de compromiso de Jennifer López lleva un importante mensaje oculto ¡y ella por fin lo revela! En medio del gran lanzamiento de su nuevo disco This is Me...Now, la Diva del Bronx da a conocer el hermoso detalle inscrito en la preciada joya, ¿qué es lo que dice? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De la boda de Jennifer López y Ben Affleck se sabe ya todo, o casi todo: cúales fueron los dos hermosos vestidos de novia que llevó la actriz y cantante de 53 años. Cómo fue el banquete e incluso cómo luce por dentro la impactante mansión donde se casaron y que fue engalanada con un diseño de alta gama. Aún así, hay detallitos aparentemente pequeños pero enormemente importantes en la alianza de esta pareja que al darse una segunda oportunidad en el amor quiere demostrar que esta segunda vez es la vencida. Eso ha quedado claro con la entrevista que concedió la Diva del Bronx a Apple Music a principios de semana para hablar del lanzamiento de su nuevo disco This Is Me...Now al revelar que el anillo de compromiso que le regaló su amado Ben llevaba un mensaje oculto y hasta ahora conocido solo por unos cuantos. La argolla lleva una frase grabada por dentro que dice en inglés "not.going.anywhere"., es decir: "No me irá a ninguna parte". Es la promesa que el actor le hizo a su amada luego de que según ella misma confesara, la ruptura con el nominado al Oscar ha sido "el disgusto más grande" de su vida. La bonita leyenda del anillo no solo derritió el corazón de la artista sino que ha inspirado uno de los temas musicales de su nuevo álbum. Ben Affleck y Jennifer Lopez - green engagement ring Credit: Steve Granitz/FilmMagic; Onthejlo.com Por si eso fuera poco, el anillo de la intérprete de "Let's Get Loud" también tiene otro símbolo importante: una piedra color verde, que es el color de la suerte de la beldad de sangre boricua. JLO y Ben Affleck se dieron el sí el 16 e julio en sorpresiva ceremonia íntima celebrada en la famosa Little White Chapel de Las Vegas, NV. Posteriormente encabezaron la boda del año con tremenda fiesta celebrada el 20 de agosto en la señorial propiedad de Affleck en Savannah, Georgia. Jennifer Lopez and Ben Affleck Credit: OnTheJLo via Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En febrero de este año la multimillonaria JLO afirmó a PEOPLE que luego de 18 años la reunión con Ben ha sido completamente distinta. "Somos mayores, más listos, tenemos más experiencia, estamos en momentos distintos de nuestras vidas", exclamó, "Ahora tenemos hijos (ella dos con Marc Anthony y él tres con Jennifer Garner) y debemos ser muy conscientes de esas cosas".

