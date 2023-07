¡Feliz cumpleaños Jennifer López! Celebramos con un repaso de sus mejores looks Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López, evolución de estilo Credit: Jeffrey Mayer/WireImage; Steve Granitz/WireImage; Dia Dipasupil/FilmMagic Jennifer López cumple 54 años ¡y está fabulosa! Desde que la conocimos al principio de su carrera, la cantante y actriz se ha convertido en todo un ícono de moda. ¡Aquí celebramos su evolución de estilo! Empezar galería Sus principios Jennifer López Credit: CBS via Getty Images En 1993, vimos a la puertorriqueña en uno de sus primeros papeles como actriz en la serie Second Chances presumiendo su cabello al natural. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alfombra Oscar Jennifer López Credit: Jeffrey Mayer/WireImage Después de interpretar a Selena Quintanilla, JLo hizo su debut en la alfombra de los Academy Awards en 1997 con este traje de Badgley Mischka al estilo del viejo Hollywood. 2 de 8 Ver Todo El icónico Jennifer López Credit: Steve Granitz Archive/WireImage ¿Quién puede olvidar este traje de escote atrevido? La cantante optó por el diseño de Versace en los premios Grammy del 2000. 3 de 8 Ver Todo Anuncio La gala del Met Jennifer López Credit: Steve Eichner/WWD/Penske Media via Getty Images En su primera Met Gala, la diva del Bronx vistió un traje de encaje negro de Dolce & Gabbana y asistió junto a los diseñadores. 4 de 8 Ver Todo JLo Glow Jennifer López Credit: Steve Granitz/WireImage Como una diva dorada lució en los Golden Globes del 2009 con esta prenda metálica de Marchesa. 5 de 8 Ver Todo Chic y clásica Jennifer López Credit: Steve Granitz/WireImage Regia lució la esposa de Ben Affleck con este traje nude confeccionado por Elie Saab en los Oscars en 2015. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Todo una innovadora Jennifer López Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La cantante sabe cómo experimentar y marcar tendencia con looks modernos, como este sombrero llamativo que eligió para la alfombra de los Grammys en 2019. 7 de 8 Ver Todo ¡Felicidades Jennifer! Jennifer López Credit: Dia Dipasupil/FilmMagic ¡Y así de guapa luce hoy en día la estrella! Esperamos ver más looks geniales de Jennifer muy pronto. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

