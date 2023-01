Mes a mes: los mejores looks de Jennifer López en 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Mejores looks 2022 Credit: Getty Images (2) / Instagram Ha sido difícil seleccionar los mejores, porque la Dive del Bronx siempre luce espectacular tanto en la alfombra roja como en un día de trabajo. Pero aquí están nuestros looks favoritos desde enero a diciembre. Empezar galería Enero Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Así de elegante comenzó el año, con la clásica combinación blanco y negro pero al estilo JLo, es decir con una sensual y original falda larga ajustada y tremendas plataformas. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Febrero Jennifer Lopez, look de Jlo Credit: Raymond Hall/GC Images Simplemente espectacular, la Divva del Bronx posó con este vestido de flores y un impresionante abrigo verde botella con mangas dramáticas, perfecto para hacer frente al frío con glamour. 2 de 12 Ver Todo Marzo Jennifer López J.Lo Credit: JC Olivera/Getty Images for iHeartRadio En los premios de iHeartRadio la vimos muy juvenil con este conjunto de crop top y pantalón ancho de terciopelo verde, con un kimono estampado. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Abril Jennifer Lopez, Look del dia Credit: Instagram/JLo Para una noche con amigas, la también empresaria apostó por este minivestido rojo que combinó con altísimas botas de tacón. 4 de 12 Ver Todo Mayo Jennifer Lopez, look del dia Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images A la mamá de Max y Emme le sienta genial la estética retro y lo demostró con una falda de punto con estampado geométrico, suéter de cuello cisne, botas de gamuza rosadas y una chaqueta tejida con cinturón y flecos. No faltaron las lentes también de aire años 70. 5 de 12 Ver Todo Junio Jennifer Lopez, look del dia En la presentación de su documental Halftime, brilló con luz propia en este vestido con transparencias extremas y paneles de terciopelo, con una pequeña cola. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Julio Jennifer Lopez y Ben Affleck - vestido de flores Credit: Best Image/The Grosby Group En julio se casó con Ben Affleck en una íntima ceremonia en Las Vegas y después se fue de luna de miel por Europa, donde desplegó decenas de vestidos coquetos y fabulosos como este de estampado floral y falda evasé, que lució con sandalias planas. 7 de 12 Ver Todo Agosto Jennifer Lopez Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images En pleno verano y tras su espectacular enlace por todo lo alto en Georgia, la cantante de On the floor volvió al trabajo. Aquí con un vestido de ensueño en color lila con apliques florales plateados y plataformas con brillos. 8 de 12 Ver Todo Septiembre Ben Affleck y Jennifer Lopez llegan al Malibu Chili Cook-Off en atuendos blancos a juego Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group En una alfombra roja o en looks más relajados, como este vaporoso vestido blanco con el que asistió a un mercadillo, siempre luce estupenda. Le acompañaba su cartera Dior, una de sus favoritas este año. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Octubre Jennifer López, Ben Affleck Credit: Michael Buckner/WWD via Getty Images En su lado más fashionista, asistió a un desfile de Ralph Lauren con este vestido largo de raya diplomática, entallado en la cintura, y sombrero a juego. 10 de 12 Ver Todo Noviembre Jennifer Lopez y Ben Affleck pasan a McDonalds con Max, después de ir al teatro en Broadway Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Nos encanta esta combinación de suéter de punto con grecas invernales y falda de tul con una gran abertura. Con una correa y altas plataformas, la cantante logró un exitoso conjunto de invierno. 11 de 12 Ver Todo Diciembre Jennifer López, moda navideña, atuendo rojo Credit: IG/Jennifer López La estrella apostó todo al rojo con este increíble look navideño de chaqueta, pantalón, zapatos, cinturón, bolso... ¡hasta las lentes fueron rojas! 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 12 Enero 2 of 12 Febrero 3 of 12 Marzo 4 of 12 Abril 5 of 12 Mayo 6 of 12 Junio 7 of 12 Julio 8 of 12 Agosto 9 of 12 Septiembre 10 of 12 Octubre 11 of 12 Noviembre 12 of 12 Diciembre

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Mes a mes: los mejores looks de Jennifer López en 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.