Este es posiblemente el atuendo más sexy de JLo hasta la fecha La actriz y cantante presume de abdominales con un conjunto minimalista que nos ha dejado boquiabiertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sería difícil quedarnos con un solo look de la polifacética Jennifer López. La hemos visto posar con muchos estilos diferentes en las alfombras, sus videos musicales, su día a día, su cuenta de Instagram… pero todos tienen algo en común: una alta dosis de sensualidad. Con un cuerpo esculpido que trabaja cada día en el gimnasio, la intérprete de 52 años puede presumir de un cuerpo que muchas mujeres, sea cual sea su edad, envidian. Y no desaprovecha oportunidad para lucirlo. En una entrevista para The New York Times sobre su nueva película, Marry Me, la Diva de El Bronx, aconsejada por los estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn, la mamá de Emme y Max nos dejó sin palabras con su look. La cantante apostó por un sensual y minimalista crop top estilo bikini y una falda estrecha que caía sobre sus caderas. Las piezas, entrelazadas entre sí con tiras y piezas de metal, entra las que llama la atención el rectángulo situado en la parte trasera al final de su espalda. Con mucha piel al aire, la nuyorican nos ha dejado asombrados con sus abdominales de acero. Las piezas pertenecen a la colección primavera verano 2022 de Grace Ling titulada Square, que la propia marca define como "seria pero juguetona al mismo tiempo. Minimalista pero intrincada en los detalles". En todas las prendas se puede apreciar que las líneas limpias y las siluetas puras son las protagonistas. Sobre el top, una cazadora de cuero corta y como accesorios, varios anillos de gran tamaño. Con el cabello recogido de manera discreta en un moño bajo con unos mechones sueltos y un maquillaje sutil en tonos naturales, López dejó todo el protagonismo al sensual traje que le quedaba como un guante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también empresaria compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes con el sexy atuendo y su estilista Rob Zangardi ha deleitado a sus seguidores con fotografías desde los mejores ángulos que ponían de relieve las increíbles curvas de la actriz. Ahora ya comienza la cuenta atrás para ver la película que protagoniza junto a Maluma en la que interpreta a una famosa cantante que va a casarse con su novio, también artista, y descubre que este le engaña. Hasta aquí vemos muchas similitudes con su vida real, veremos cómo continúa la historia.

