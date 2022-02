El look del día - febrero 7, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Clarissa Molina, Jennifer López y Dua Lipa son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Este jumpsuit azul marino de terciopelo hizo que la presentadora luciera más alta y esbelta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Angelina Jolie Angelina Jolie, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz luciendo muy cómoda con un look de pantalón negro, sandalias y gabardina color camello. 2 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este elegante jumpsuit rojo con mangas tipi globo que portó la presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Más radiante que nunca con este look de vestido maxi con estampado floral, que complementó con un fabuloso abrigo verde. 4 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Hermosa lució la presentadora con este ceñido vestido rojo con los hombros al descubierto. 5 de 9 Ver Todo Cynthia Urías Cynthia Urias, look del dia Credit: Instagram La presentadora mexicana combinó su sexy minivestido negro con hermosos y llamativos zapatos con lazos oversized. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dua Lipa Dua Lipa, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la cantante en las calles de Nueva York ataviada con este vestido negro con cuello halter, que combinó con sexy botas a la rodilla. No sabemos cómo aguantó el frío. 7 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia La presentadora lució muy coqueta con este look de pantalón corto, crop top negro de manga larga y botas a la rodilla. 8 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela Hermosa lució la actriz con este look de leggings negros de terciopelo, suéter del mismo color y botines. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

