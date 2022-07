Conoce una de las marcas favoritas de Jennifer López En su luna de miel, la diva del Bronx ya ha lucido dos prendas de esta marca conocida por sus vestidos regios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su moda hasta su rutina de belleza, Jennifer López sabe cómo incorporar todas las últimas tendencias a su vida. Para su luna de miel después de su boda sorprendente con Ben Affleck, la cantante eligió atuendos románticos perfectos para pasear por los sitios más bellos de Paris. Y como amantes de la moda, nosotras reconocimos a dos de sus vestidos. Entre todos los looks, vimos a un traje de estampado floral en tono crema y otro fucsia de escote atrevido, ambos de la marca Reformation. Jennifer Lopez, Ben Affleck, Paris Credit: Pierre Suu/GC Images Jennifer López, Ben Affleck, Paris Credit: Pierre Suu/GC Images Amada entre las chicas Gen Z, esta tienda se destaca por sus diseños sostenibles y todas las piezas son creadas sin materiales sintéticos y en factorías éticas. Además, todas las piezas son muy chic y seguirán marcando tendencia por años en tu vestuario. Ambos estilos son livianos y ideales para todo tipo de actividades al aire libre, desde viajes hasta fiestas entre familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres conseguir las prendas que vistió JLo? Los dos vestidos de lino siguen disponibles en el sitio web de Reformation. Reformation, vestido Credit: Cortesía de Reformation Tagliatelle Linen Dress, de Reformation. $248. Reformation.com Reformation, vestido Credit: Cortesía de Reformation Stassie Dress, de Reformation. $278. Reformation.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce una de las marcas favoritas de Jennifer López

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.