El look del día – mayo 11, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Francisca, Galilea Montijo y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: IG/Andrea Legarreta Muy guapa lució la presentadora con una prenda blanca muy femenina acentuada con un cinto a juego y tacones nude. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Vistió al rojo vivo con un minivestido de mangas largas para la transmisión de "Despierta America". 2 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Más joven que nunca lució la presentadora con este look moderno de sudadera cool y botas vaqueras en un tono lila. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Penélope Cruz penelope cruz Credit: Ernesto Ruscio/Getty Images Optó por una pinta de Dolce & Gabbana adornada con lunares para los premios David Di Donatello en Roma. 4 de 8 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Así de guapa lució la diva del Bronx en el estreno de su nueva película "The Mother" con un conjunto de escote atrevido creado por Brunello Cucinelli. 5 de 8 Ver Todo R'Bonney Gabriel R'Bonney Gabriel, Miss Universo Credit: IG/Miss Universe La Miss Universo americana nos dejó boquiabiertas con esta confección escultural de Mark Bumgarner. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima Reina Maxima Credit: Dutch Press/The Grosby Group La monarca holandesa nacida en Argentina maravilló con un sofisticado conjunto blanco y un bolso a juego. 7 de 8 Ver Todo Giselle Bündchen Gisele bunchen Credit: Mega/The Grosby Group Captamos a la modelo brasileña mostrando su abdomen tonificado con un look atlético en Miami. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

