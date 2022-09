El look del día – septiembre 19, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: IG/Jennifer López Adamari López, Eva Longoria y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari López Credit: IG/Adamari López Asistió a la parada boricua en Nueva York luciendo con un set azul celeste elegido por la estilista Denise del Pino. Su trenza divina fue creada gracias a Gio Paul. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: Mega/The Grosby Group Disfrutó de una tarde en Madrid vistiendo un atuendo negro de un body con la espalda al aire, pantalones anchos y un bolso de Chanel. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: IG/Jennifer López La diva del Bronx eligió un pantsuit blanco de Fendi y joyas de Tiffany para apoyar a las empresarias latinas en un evento este domingo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Zendaya Zendaya Credit: IG/Zendaya Regia lució la actriz con este vestido blanco adornado con un lirio realístico y su cabello en un estilo mojado. 4 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole Suarez Credit: IG/Nicole Suarez La presentadora nos mostró cómo podemos combinar los colores vivos con este atuendo de blusa verde y pantalones fucsia. 5 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: IG/Jessica Rodriguez Para la sexta gala de "El Retador", la presentadora nos maravilló con un enterizo blanco adornado con plumas alrededor del escote. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amara La Negra Amara La negra Credit: IG/Amara La negra Estrenando su nuevo look de cabello morado, la cantante posó en un look blanco y negro de crop top y pantalones anchos. 7 de 9 Ver Todo Ana de Armas Ana de Armas Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz cubana llevó un look cómodo y chic de gabardina clásica y shorts blancos para ir de viaje hacia Nueva York. 8 de 9 Ver Todo Margot Robbie margot robbie Credit: Dia Dipasupil/Getty Images Bella lució la actriz australiana en el estreno de su nueva película "Amsterdam" con este look blanco de Chanel con falda de encaje. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – septiembre 19, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.