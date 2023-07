Jennifer López sorprende con su última manicura llena de orgullo latino La cantante nos sigue inspirando con esta nueva propuesta de uñas impactantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López, manicura Credit: IG/Jennifer López Aunque algunas celebridades como Kylie Jenner y las influencers en TikTok han declarado que este verano es la temporada de las uñas nude, Jennifer López está marcando tendencia con un estilo extravagante. Este fin de semana, la diva del Bronx compartió una serie de fotos en su Instagram mostrando su última manicura y nosotras quedamos enamoradas con el look. Con la ayuda del manicurista de las estrellas Tom Bachik, JLo optó por un estilo variado de diseños dorados abstractos, pero su dedo índice llevó un mensaje de orgullo latino. Jennifer López, manicura Credit: IG/Jennifer López Sobre esta uña de diseño diferente, la cantante eligió pintar "latina" en letra gótica, celebrando nuestra cultura a través de su manicura. Y aunque la actriz puertorriqueña casi siempre escribe en inglés en las redes, subtituló esta foto en español. "Feliz Fin de Semana 🧡", escribió. En su propia cuenta de Instagram, Bachik compartió una foto de cerca de las uñas y quedamos impresionadas con todos detalles, desde las cruces doradas hasta una imagen de la Virgen María. Jennifer Lopez, manicura, latina Credit: IG/Tom Bachik El manicurista, conocido por su trabajo con estrellas como Margot Robbie y Selena Gómez, también compartió cuales fueron los productos que usó para crear el look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Comenzó con extensiones Gel-X de Aprés Nail en forma "coffin" y pintó todos los detalles a mano con los esmaltes de gel de la misma marca. ¿Qué opinas de esta manicura llena de detalles?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López sorprende con su última manicura llena de orgullo latino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.