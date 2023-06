Jennifer López marca tendencia con la manicura que será la más hot del verano Inspírate para tu próxima cita en el salón con esta propuesta que veremos por todas partes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López nos ha mostrado en repetidas ocasiones que ella es la reina de las tendencias de uñas más populares. En parte, se debe al talento de su manicurista preferido, Tom Bachik. Hace solo unos días, Bachik publicó una foto de la estrella con una manicura que nos ha dado toda la inspiración que necesitamos para este verano. Aunque muchas estrellas optan por uñas extremadamente largas y coloridas, López es fanática a los estilos más neutros, así que son más fáciles de imitar para nosotras las que buscamos un look más práctico. Jennifer López Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images Para su última manicura, J.Lo le dio un toque moderno a una manicura francesa clásica con una base rosa nude y una punta ligeramente más oscura, y remató todo el look con un tono rosa irisado concentrado en las puntas y difundido en el resto de la uña, dándole un efecto opalescente. Jennifer López, manicura Credit: IG/Tom Bachik En el 2022, la manicura más deseada fue la tendencia de los glazed donut nails o uñas glaseadas popularizadas por Hailey Bieber, así que esta nueva versión nos parece la actualización perfecta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quieres intentar el look en casa? En una entrevista con Byrdie, Bachik sugirió aplicar primero la línea blanca francesa y luego aplicar el color de 'baño de leche' sobre la parte superior para a crear ese estilo de manicura americana brumosa. Para fortalecerlas, nosotras te recomendamos usar el nuevo suero Repair Mode de OPI ($25) antes de aplicar el esmalte.

