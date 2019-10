Las actrices latinas que nos deslumbran con su estilo By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Son intérpretes fabulosas pero además, tienen un estilo inconfundible. Las elecciones que hacen estas actrices dentro y fuera de la alfombra roja nos dejan con la boca abierta. ¡Inspírate con esta selección de looks antes de salir de compras! Empezar galería LUCERO Image zoom Carlos Tischler/NurPhoto via Getty Images) La actriz y cantante demuestra que, como con el buen vino, con los años solo mejora. Amante de los brillos y el encaje dentro y fuera del escenario, la mexicana presume de cuerpazo y sonrisa allá donde va. Advertisement Advertisement JENNIFER LÓPEZ Image zoom (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic) A la diva del Bronx no hay tendencia que se le resista:plumas, brillos, trajes ajustados, transparencias… y si quiere se lo pone todo a la vez y le queda bien. En una de las presentaciones de su última película optó por un total look de cuero en color burdeos y le sentaba así de bien. ALEJANDRA ESPINOZA Image zoom Noam Galai/Getty Images Modelo, conductora y también actriz, esta mexicana sale airosa de cualquier situación. Una de sus combinaciones favoritas es la de mini + botines, y entendemos por qué: luce regia. Además, es camaleónica y le gusta probar cosas nuevas y experimentar con la moda. Advertisement SOFÍA VERGARA Image zoom David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images Desprende encanto colombiano por los cuatro costados en cada una de sus apariciones. Aficionada a los vestidos palabra de honor y corte sirena, la actriz siempre deja con la boca abierta cuando pisa la alfombra con altísimos tacones. No duda nunca en poner en valor los puntos fuertes de su cuerpo. GABY ESPINO Image zoom Manny Hernandez/Getty Images La también conductora y empresaria suele apostar por estilos muy femeninos y sexy. Escotes generosos, crop tops, faldas con vuelos, siluetas ceñidas y colores vivos son algunos de los must haves de su armario. La venezolana suele lucir su cabellera lacia o en suaves ondas. Image zoom Advertisement Advertisement Advertisement KATE DEL CASTILLO Image zoom Victor Chavez/Getty Images La actriz mexicana comenzó su carrera muy joven, preocupándose más de sus actuaciones y los papeles que escogía que de su apsecto en las alfombras. Con cierto aire masculino, no la vimos atreverse a probar cosas nuevas, como salir del color negro, un color que le queda espectacular especialmente en los trajes de gala, hasta hace relativamente poco. Trajes ceñidos y escotes profundos son sus apuestas más seguras. ANGELIQUE BOYER Image zoom Mezcalent Con una carrera tan extensa en el mundo de la actuación, hemos visto a la mexicana en muchas alfombras. Brillos, trajes ceñidos a su menuda figura y escotes profundos son algunos de los estilos que suele lucir. Nos encanta cuando se sale un poco de la norma y se atreve con cosas nuevas, como este vestido rojo con el que llamaba la atención. En su vida diaria opta por ropa cómoda, como pantalones de mezclilla y tops estampados. EIZA GONZÁLEZ Image zoom Jon Kopaloff/Getty Images Apasionada de la moda desde niña, a la actriz mexicana le sientan bien todos los estilos: vestidos largos, cortos, pantalones, enterizos, colores lisos, estampados… tiene un talento natural para combinar los accesorios y aunque en su día a día no destaca por sus atuendos, en la alfombra centra todas las miradas. Advertisement Advertisement Advertisement PAZ VEGA Image zoom Gabriel Maseda/NurPhoto via Getty Images La actriz española en sinónimo de chic. Con su cabello estilo garçon suele optar por trajes elaborados, bien sea por sus materiales o por la estructura de su silueta. Siempre en las listas de mejor vestidas destila glamour, sensualidad y feminidad por los cuatro costados. ZOE SALDAÑA Image zoom Amanda Edwards/Getty Images Siempre elegante, la actriz dominicana suele elegir trajes estilo lady para sus eventos más casuales: vestidos femeninos, por la rodilla, entallados pero con falda suelta. Mientras que en las alfombras no faltan los brillos, las transparencias y los detalles sensuales. ELSA PATAKY Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La española siempre consigue un look redondo combinando diferentes estilos de prendas que destaquen sus encantos con fabulosos accesorios. Altísimos tacones, escotes profundos y siluetas ceñidas no faltan en sus pariciones sobre la alfombra, donde siempre luce como una auténtica estrella de Hollywood. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

