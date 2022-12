El look del día – diciembre 27, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López, Look del día Credit: IG/Jennifer López Kim Kardashian, Francisca y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Kim Kardashian Kim Kardashian, look del día Credit: IG/Kim Kardashian Regia lució la empresaria en una fiesta de su familia vistiendo esta prenda glamorosa de Versace. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: IG/Bendito Closet Style ¡Qué cintura! La presentadora nos sigue maravillando con su transformación física, ahora en un vestido amarillo de Bebe elegido por la estilista Denise del Pino. 2 de 9 Ver Todo Ana Brenda Contreras Ana Brenda Contreras Credit: IG/Ana Brenda Contreras Celebró la navidad y su cumpleaños en casa vistiendo una atuendo monocromático y sandalias a juego. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer López, Look del día Credit: IG/Jennifer López La esposa de Ben Affleck lució más joven que nunca con este minivestido azul adornado con lazos rojos, un recogido y un labial rojo. 4 de 9 Ver Todo Geraldine Bazán geraldine bazan Credit: IG/Geraldine Bazan La mexicana mostró su belleza bajo el sol con una propuesta azul celeste de recortes atrevidos. 5 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Lachapel, look del día Credit: IG/Francisca Lista para la semana con su café en mano, la presentadora conquistó las redes con su sonrisa y este conjunto verde aterciopelado. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquis Chiquis Credit: IG/Chiquis Disfrutó de un día en casa con pantalones y zapatillas atléticas, un crop top y su cabello en un recogido coqueto. 7 de 9 Ver Todo Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Splash News/The Grosby Group Muy cómoda lució la actriz mexicana con una chaqueta negra sobre una camiseta y jeans ajustados en un paseo por Los Ángeles. 8 de 9 Ver Todo Zoe Saldaña Zoe Saldana Credit: The Image Direct/The Grosby Group Junto a su esposo, la actriz de Avatar salió de compras con un jean ancho, un suéter blanco y con su rostro al natural. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

