El look del día - enero 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer lopez, JLo, look del dia Credit: Instagram/JLo No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Andrea Legarreta, Jennifer López y Maribel Guardia son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Sydney Sweeney Sydney Sweeney, look del dia Credit: Robert Kamau/GC Images Vimos a la actriz en Nueva York llevando este coqueto conjunto a cuadros de top y minifalda, que combinó conun abrigo negro y botas a la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Tania Rincón Tania Rincon, look del dia Credit: Instagram/Tania Rincón Nos encantó esta fresca y colorida combinación que llevó la presentadora mexicana durante una de las transmisiones del programa Hoy (Televisa). 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer lopez, JLo, look del dia Credit: Instagram/JLo Superfresca y juvenil lució la artista con este moderno look de pantalón blanco de talle alto, sexy crop top y jacket de cuero. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka Fabulosa lució la presentadora con este atuendo de pantalón negro, top del mismo color y jacket cropped azul real. 4 de 9 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Superelegante lució la presentadora con este conjunto estampado de pantalón y chaqueta. 5 de 9 Ver Todo Brianda Lizarraga Brianda Lizarraga, look del dia Credit: Instagram/Brianda Lizarraga La cantante mexicana eligió este fabuloso traje verde de lentejuelas con cutouts y abertura frontal, para asistir a una boda. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chrissy Teigen Chrissy Teigen, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Este es uno de los looks más cómodos y casuales que ha portado la modelo. ¿Te gusta? 7 de 9 Ver Todo Kaia Gerber Kaia Gerber, look del dia Credit: Frazer Harrison/Getty Images Sobria y elegante lució la joven modelo con este vestido negro de lentejuelas con aire vintage. 8 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia Nos encantó este vestido estampado que portó la artista. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 20, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.