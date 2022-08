El look del día - agosto 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Eiza González, Jennifer López y Michelle Salas son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ariadna Gutiérrez Ariadna Gutierrez Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images for Luisaviaroma Con este elegante traje blanco de encaje llegó la modelo a un importante evento en Capri, Italia. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz llevando la bolsa de moda, de Prada, combinada con un clásico pantalón crema de talle alto, un crop top verde pastel y zapatos de punta. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Como toda una muñequita lució la cantante con este coqueto minvestido estampado de Dolce & Gabbana, que complementó con sandalias doradas de plataforma corrida y un bolso de Hermés. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Credit: Gotham/GC Images Captamos a la nueva mamá caminando por las calles de Nueva York con este look de jeans y crop top negro. 4 de 9 Ver Todo Lindsay Lohan Lindsay Lohan Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la actriz muy sonriente saliendo de un restaurante ataviada con este femenino vestido blanco combinado con un bolso naranja y zapatos negros planos. 5 de 9 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Para asistir a la importante gala Luisaviaroma para UNICEF, en Capri, la socialité optó por este sexy vestido negro de lentejuelas con cutout y abertura frontal, de Michael Kors. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images for Luisaviaroma A esa misma gala llegó la actriz con este traje strapless con cola. 7 de 9 Ver Todo Jimena Gallegos Jimena Gallegos Credit: Instagram/Jimena Gallegos La presentadora mostró sus curvas con este ceñido vestido crema con pedrería en la parte superior. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: Instagram/Paula Echevarría Nos encantó este veraniego minivestido strapless que llevó la actriz española durante un paseo por la playa. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 1, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.