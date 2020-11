Close

El look del día - noviembre 2, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2020 Backgrid/The Grosby Group Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y yendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Karla Martínez Image zoom Credit: Instagram/Karla Martinez La presentadora resaltó su pantalón negro con chaqueta estampada y botines rojos. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Como adolescente lució la cantante con este coqueto vestido blanco oversized con mangas tipo globo, que combinó con fabulosas botas marrones. 2 de 9 Applications Ver Todo Marlene Favela Image zoom Credit: Instagram/Marlene Favela Nos encantó este minivestido crema de tul con vuelos que portó la actriz mexicana. Lo mejor de todo es que dejaba ver sus largas piernas. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Lourdes Stephen Image zoom Credit: Instagram/Lourdes Stephen La presentadora dominicana le puso mucho brillo a la más reciente edición de Sal y pimienta (Univision), con este modelo de lentejuelas doradas, que complementó con botas negras por encima de la rodilla. 4 de 9 Applications Ver Todo Rihanna Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group La cantante salió a cenar ataviada con este conjunto de pantalón y camisa estampada con pronunciado escote. Su maquillaje estaba espectacular. 5 de 9 Applications Ver Todo Natti Natasha Image zoom Credit: Instagram/Natti Natasha La cantante posó para sus fans y mostró sus llamativas curvas con este set deportivo. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paula Echevarría Image zoom Credit: Instagram/Paula Echevarría La actriz española disimuló muy bien su embarazo con este look de pantalón corto de cuero, suéter estampado, chaqueta oversized y botas. 7 de 9 Applications Ver Todo Cindy Crawford Image zoom Credit: 2020 x17/The Grosby Group Vimos a la legendaria modelo cuando salía de ejercer su derecho al voto. Para la ocasión Crawford optó por un look casual de jeans cropped, camisa a rayas y botines color camello. 8 de 9 Applications Ver Todo Alessandra Ambrosio Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Cómoda y casual lució la modelo con este atuendo de jeans, suéter con estampado tie-dye y tenis blancos. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

