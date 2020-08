El look del día - agosto 6, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2020 Splash News/The Grosby Group Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Andrea Legarreta Image zoom Instagram/Andrea Legarreta Este look monocromático de palazzos, top con pronunciado escote, jacket largo sin mangas, hizo que la presentadora luciera muy chic y angelical. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Angelina Jolie Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain Captamos a la actriz luciendo muy fresca con este sencillo vestido negro. 2 de 9 Applications Ver Todo Belinda Image zoom Instagram/Belinda La cantante mexicana lució espectacular con este minivestido crema de cuello alto con transperancias y pedrería, de Giannina Azar. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Cynthia Urías Image zoom Instagram/Cynthia Urías Para uno de las más recientes transmisiones de el show Cuéntamelo ya (Las estrellas tv), la presentadora optó por este look casual de jeans negros de talle alto y top rojo. 4 de 9 Applications Ver Todo Jennifer López Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group Superchic y veraniega lució la cantante con este coqueto vestido blanco con flores bordadas, que combinó con sandalias cremas atadas al tobillo y un miniboloso de Valentino. 5 de 9 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Instagram/Programa Hoy La artista visitó los estudios del programa Hoy (Televisa), ataviada con este llamativo minivestido estampado de manga larga. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Image zoom Con este coqueto conjunto de falda maxi y croptop de lunares, celebró la actriz su cumpleaños en la Ciudad de México. 7 de 9 Applications Ver Todo Olivia Culpo Image zoom 2020 Splash News/The Grosby Group Elegante y moderna lució la modelo con este conjunto amarillo mostaza de pantalón y chaqueta, que complementó con un to blanco y sandalias atadas al tobillo. 8 de 9 Applications Ver Todo Alessandra Ambrosio Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spai La modelo salió a dar un paseo ataviada con este cómodo jumpsuit blanco y sandalias planas. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image El look del día - agosto 6, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.