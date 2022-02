Los espectaculares looks que ha elegido Jennifer López para promocionar su nueva película La película que la actriz realizó junto a Maluma y Owen Wilson, se estrena este jueves 10 de febrero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No cabe duda de que Jennifer López es una de las celebridades mejor vestidas de Hollywood y el mundo, y ese honor se lo ha ganado a pulso. La artista derrocha glamour y elegancia en cada una de las actividades a las que asiste, e incluso con los looks que usa para salir a cenar con su novio Ben Affleck, o las salidas con sus hijos. De hecho, hasta nos encantan los atuendos deportivos que usa para ir al gimnasio. Lo cierto es que López no deja de sorprendernos con sus espectaculares looks, especialmente ahora que pronto estrena su nueva película Marry Me, junto a Maluma y Owen Wilson. Para promocionar su nuevo proyecto, la actriz ha elegido atuendos increíbles que nos han dejado fascinadas. Para su aparición en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, López eligió un sensual vestido rojo de seda, que le sentaba de maravilla a su figura. Complementó su atuendo con accesorios dorados y un moño. Durante su participación en dicho show, la artista también tuvo la oportunidad de cantar junto a dicho cantante colombiano y para eso eligió un set blanco de falda y chaqueta cropped, de Graceling, que dejaba ver su tonificado abdomen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez, los looks de JLo Credit: Jamie McCarthy/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Jennifer Lopez, los looks de JLo Credit: Jamie McCarthy/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) También la vimos con un elegante y sobrio vestido gris midi con falda en A, que complementó con un sofisticado abrigo negro, zapatos atados al tobillo y ondas retro en su melena. Este look nos dejó enamoradas. Para otro de sus compromisos eligió un fabuloso vestido maxi con estampado floral, un abrigo verde botella de Del Core, un minibolso tipo caja de Aspiral of London, zapatos blancos de punta, de Tom Ford y un labial elegante moño. Jennifer Lopez, look looks de Jlo Credit: Gotham/GC Images Jennifer Lopez, look de Jlo Credit: Raymond Hall/GC Images Jennifer Lopez, los looks de JLo Credit: Gotham/GC Images Jennifer Lopez, look looks de Jlo Credit: Gotham/GC Images En otra ocasión acaparó todas las miradas con un look bastante llamativo. Esta vez eligió un set que incluía un ceñido vestido, abrigo y botas a la rodilla, todos con estampado animal, de Roberto Cavalli. Y volvió a cautivarnos con un hermoso vestido estampado de manga larga y cuello alto de Fendi, que complementó con botas color camello y una cola de caballo. Por esto y muchas cosas más, JLo siempre será nuestra musa favorita.

