Jennifer López causa sensación en Capri con estos espectaculares looks En Capri la vimos con piezas de marcas como Gucci, Dolce & Gabbana y Alia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si no vives debajo de una piedra, ya te habrás enterado de que en la última semana Jennifer López y Ben Affleck se encuentran disfrutando de días increíbles en Europa junto a sus hijos y algunos amigos. Su primera parada fue la romántica ciudad de París, en dónde se les vio muy enamorados, disfrutando de caminatas por las calles de la llamada ciudad del amor, visitando algunas tiendas y comiendo delicioso en algunos de los mejores restaurantes del lugar. Durante los primeros días de su viaje, vimos a López portando fabulosos looks de algunos de los diseñadores más prestigiosos y según los cálculos, sólo los atuendos que lució durante sus días en dicha ciudad, están valorados en casi $200,000. Ahora la artista se encuentra en Capri, Italia, en dónde sigue cautivando con sus looks. La vimos muy relajada pero fabulosa disfrutando de una hermosa noche en la isla ataviada con un conjunto estampado de pantalón corto y blusa, que complementó con un bolso negro tipo caja, de Valentino. También nos encantó el look que eligió para salir con sus hijos y algunos amigos, un coqueto minivestido estampado de lentejuelas, de Valentino, que complementó con un bolso verde y sandalias tipo gladiador, ambos de la misma marca. Luego dejó atrás su rol de mamá para deslumbrar con su presentación en la gala Luisaviaroma para UNICEF. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez en Capri Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Jennifer Lopez en Capri Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Jennifer Lopez en Capri Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Jennifer Lopez en Capri Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Uno de nuestros looks favoritos de estas vacaciones tiene que ser el minivestido estampado, de Dolce & Gabbana, el cual la hacía lucir como toda una muñequita. Para completar su look, la artista eligió sandalias doradas de tacón corrido, de Gucci y un bolso de Hermés.Hace unas horas la volvimos a encontrar, esta vez luciendo un clásico vestido blanco con cuello halter, de Alaia, zapatos tipo ballerina color crema, de Repetto, lentes de Chloé y un bolso estampado, de Christian Louboutin. Sin duda alguna, los looks que López ha portado durante estas vacaciones nos dan muchas ganas de irnos a vacacionar por Europa.

