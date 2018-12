No vas a creer quién le robó la atención a Jlo durante su visita a Despierta América

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Ya hemos visto cómo Jennifer López ha arrasado con los fabulosos looks que ha lucido esta semana durante la promoción de su nueva película Second Act, que llega hoy a los cines. Gracias a su fabuloso estilo es que la actriz es una de las artistas más copiada de Hollywood. Y es que cuando se trata de poner en boca de todos sus proyectos, la diva del Bronx se asegura de lucir impecable en cada ocasión. En los tres días que estuvo promocionando su nuevo film en Nueva York, vimos a la actriz con unos diez atuendos, todos increíbles. Pero fue este miércoles cuando dejó a todos boquiabiertos al llegar a la premier con un espectacular traje rosado de tul con una cola interminable de la colección Haute Couture 2018 de Giambattista Valli. Eso sí, las cosas no pararon ahí.

Para celebrar el estreno, López dejó el traje rosado y se enfundó en un vestido blanco con escote V y pronunciada abertura frontal, y esta mañana llegó a Despierta América (Univision), en Miami, luciendo espectacular con un atuendo monocromático.

Para visitar los estudios la artista eligió un ceñido vestido naranja strapless, que combinó con gabardina del mismo color, zapatos de punta y minibolso blanco tipo caja.

Fue precisamente durante su presentación en el show cuando la producción la sorprendió no solo con comida típica puertorriqueña, sino también con una hermosa niña que entró al estudio con una réplica del traje rosado de Giambattista Valli que lució durante la premier.

La pequeña emocionó tanto a la actriz, que esta subió dos hermosas imágenes en su cuenta de Instagram y escribió, “Esta princesa me robó el corazón esta mañana en Despierta América”. La niña también se mostró muy feliz con la atención de López.

La verdad es que Jlo enamora hasta a los más pequeños.