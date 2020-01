Jennifer López, Jackie Guerrido y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Ana Brenda Contreras Image zoom Instagram/Ana Brenda La actriz mexicana se paseó por las calles de San Miguel de Allende con este look de falda de satín, suéter blanco, jacket de mezclilla y botines. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Charlize Theron Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Regia y muy elegante lució la talentosa actriz con este conjunto de falda tipo lápiz y top strapless a cuadros. 2 de 9 Applications Ver Todo Jackie Guerrido Image zoom Instagram/Jackie Guerrido La periodista mostró sus tonificadas piernas con este coqueto minivestido azul con vuelos. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Jennifer López Image zoom Steve Granitz/WireImage La artista acaparó todas las miradas al llegar a la gala del Festival de cine de Palm Spring con este fabuloso traje strapless con estampado floral y cola, de Richard Quinn. 4 de 9 Applications Ver Todo Jessica Carrillo Image zoom Instagram/Jessica Carrillo La presentadora empezó el año muy colorida con este look de falda azul real tipo lápiz y blusa naranja con los hombros al descubierto. 5 de 9 Applications Ver Todo Laura Dern Image zoom David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images Hermosa lució la actriz con este femenino vestido con estampado floral. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lucy Hale Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la actriz en las calle de Nueva York portando este hermoso abrigo morado con cuello piel, que complementó con botas negras por encima de la rodilla. 7 de 9 Applications Ver Todo Renée Zellweger Image zoom Jerod Harris/FilmMagic La actriz lució muy fresca y chic con este look de pantalón negro y blusa de de tul con vuelos. 8 de 9 Applications Ver Todo Salma Hayek Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz mexicana llegó a la gala con este sobrio vestido negro de manga larga con vuelos de Gucci. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

