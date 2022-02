El look del día - febrero 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Clarissa Molina, Jennifer López y Chiquibaby son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Reina Máxima Reina Maxima, look del dia Su majestad acaparó miradas con este look monocromático de falda plisada, abrigo tipo capa y botas a la rodilla. ¡Regia! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Shanik Aspe Shanik Aspe, look del dia Credit: Victor Chavez/Getty Images La presentadora mexicana llegó a un evento con este moderno y chic look blanco. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images La cantante dejó a todos boquiabiertos al pasearse con esta sexy minifalda naranja, que combinó con un suéter del mismo color y sandalias atadas al tobillo. ¡Wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andriana Fonseca Adriana Fonseca, look del dia Con este ceñido vestido marrón con los hombros al descubierto, combinado con un abrigo crema de piel sintética y sandalias negras atadas al tobillo, llegó la actriz a una velada en la Ciudad de México. 4 de 9 Ver Todo Ana Claudia Talancón Ana Claudia Talancon, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images La talentosa actriz mexicana optó por este minivestido negro tipo esmoquin para asistir a un evento en la capital mexicana. 5 de 9 Ver Todo Bárbara de Regil Barbara Regil, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images La actriz lució muy cool con este conjunto de cuero de pantalón acampanado y top tipo corsé. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Nos encantó este moderno y chic look que portó la presentadora durante una de las más recientes transmisiones de Hoy día (Telemundo). 7 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Con este look de pantalón verde de cuero y top blanco con cutout, la presentadora dejó ver su plano abdomen. 8 de 9 Ver Todo Esmeralda Pimentel Esmeralda Pimentel, look del dia Credit: Victor Chavez/Getty Images Hermosa y muy cool lució la actriz con este atuendo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - febrero 10, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.