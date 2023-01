Jennifer López impacta con su fabuloso look en rosa ¡de pies a cabeza! La Diva del Bronx derrochó elegancia y feminidad con un ceñido vestido que resaltaba sus curvas de infarto. Aquí los detalles de su atuendo y dónde conseguirlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien aún faltan más de dos meses para el inicio de la primavera, Jennifer López al parecer ya está preparando los motores para conquistar esta temporada. La cantante y actriz impactó este miércoles al optar por un look completamente en rosa. La también empresaria de raíces puertorriqueñas compartió un carrusel de fotografías en sus redes sociales en donde se ve con un maxivestido rosado fruncido en la parte delantera con cuello alto y rematado con rosas del mismo material, modelo Ruched Mock Neck Midi Dress in Pink de Magda Butrym $1,695 disponible en magdabutrym.com "Los miércoles nos vestimos de rosa", fue el mensaje que la Diva del Bronx usó para acompañar las imágenes en su perfil de Instagram durante un encuentro con la prensa por su gira promocional para su nueva película de acción y comedia Shotgun Wedding que protagoniza junto al galán Josh Duhamel. La intérprete de éxitos como "El anillo" y "On The Floor" combinó el atuendo con unas delicadas sandalias de tiras, The Necessary Sandal de Femme $189. Femme.la. El cabello lo lució recogido y dejó algunos mechones ondulados sueltos que enmarcaron su rostro. El maquillaje fue luminoso y natural, también con tono rosa. La cartera que escogió para elevar el look fue de estilo atemporal de cuero y con correas desmontables para usar debajo del brazo o cruzada. Studio Baguette Bag de Coach Coach.com $350. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Studio Baguette Bag de Coach Vestido Magda Butrym de Jennifer Lopez Sandalias The Necessary Sandal de Femme Left: Credit: Cortesía Coach Center: Credit: Cortesía Magda Butrym Right: Credit: Cortesía Femme JLo no dudó también en compartir otra imagen completamente al natural y sin una gota de maquillaje y con un elegante abrigo de cuero y con hombros oversized, también en la marca Magda Butrym. Shotgun Wedding estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video de Amazon este próximo 27 de enero.

