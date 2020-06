El look del día - junio 8, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2020 Backgrid/The Grosby Group Los Angeles Si bien la mayoría de las famosas están encerradas en casa a causa del Covid-19, eso no quiere decir que no salgan al supermercado, a caminar su su mascota o que decidan ponerse bellas para estar en casa. También algunas tienen que ir a trabajar y cumplir con su rol de informar o entretener a la comodidad. Así que aquí tenemos un mix de atuendos. Mira a continuación las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Con quién te identificas? Empezar galería Gelena Solano Image zoom Nos encantó este moderno jumpsuit rojo con lazo y vuelos que portó la presentadora. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Jackie Guerrido Image zoom Instagram/Jackie Guerido La periodista presentó las noticias con este ceñido vestido morado con cuello alto que dejaba ver su diminuta cintura. 2 de 10 Applications Ver Todo Jennifer López Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Los Angeles La cantante se fue a participar de las protestas ataviada con este conjunto deportivo con estampado tye-die, cómodos tenis blancos, una mascarilla y guantes. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Jessica Rodríguez Image zoom Instagram/Jessica Rodríguez La reportera posó para sus seguidores con este sexy atuendo de jeans de tallo alto y croptop. 4 de 10 Applications Ver Todo Karla Martínez Image zoom Instagram/Karla Martínez La presentadora salió a disfrutar de su domingo con este look casual pero elegante de jeans cropped, camisa con estampado de leopardo y mules dorados de Gucci. 5 de 10 Applications Ver Todo Chiquis Rivera Image zoom Instagram/Chiquis Rivera Superfabulosa y sexy lució la cantante con este minivestido blanco de un solo hombro que eligió para grabar un divertido video en su casa. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Image zoom Instagram/Marlene Favela Así de fabulosa y sexy se puso la actriz para divertirse en su casa durante el fin de semana. Este vestido rosado con los hombros al descubierto le sentó muy bien a su figura. 7 de 10 Applications Ver Todo Myrka Dellanos Image zoom Instagram/Myrka Dellanos Regia lució la presentadora con este hermoso jumpsuit blanco con vuelos. 8 de 10 Applications Ver Todo Naomi Watts Image zoom 2020 The Image Direct/The Grosby Group La actriz salió a caminar su perro con mascarilla puesta y un look casual que incluía leggings negros, camisa de mezclilla y tenis. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Image zoom 2020 Mega/The Grosby Group Spain La actriz se puso cómoda y se fue a protestar junto a cientos de personas en Los Ángeles. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image El look del día - junio 8, 2020

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.