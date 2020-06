El look del día - junio 22, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2020 Mega/The Grosby Group Spain Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la Covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Alessandra Ambrosio Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain Nos encantó el supercómodo y coqueto conjunto a rayas de pantalón y croptop que lució la modelo. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Charlize Theron Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain La actriz combinó su clásico y sexy vestido negro de seda con un moderna chaqueta y tenis blancos. 2 de 10 Applications Ver Todo Jennifer López Image zoom 2020 Mega/The Grosby Group Spain La cantante celebró el día del padre en la playa y para la ocasión eligió este femenino vestido crema con estampado floral. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Image zoom Instagram/Francisca Lachapel Hermosa lució la presentadora con este minivestido a cuadros con mangas tipo globo. Su melena y maquillaje también lucían espectacular. 4 de 10 Applications Ver Todo Lourdes Stephen Image zoom Instagram/Lourdes Stephen Fabulosa lució la presentadora dominicana con este minivestido de lentejuelas, que complementó con ondas sueltas en su melena e impecable maquillaje. 5 de 10 Applications Ver Todo Gaby Espino Image zoom Instagram/Gaby Espino La actriz venezolana mostró su esbelta figura con estos leggings blancos, que completó con camiseta y tenis. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton Image zoom Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images Cómoda y casual lució la duquesa con este look de pantalón marrón, camisa azul pastel y chaleco. 7 de 10 Applications Ver Todo Alejandra Espinoza Image zoom Instagram/Alejandra Espinoza Con este sexy y coqueto set deportivo, la presentadora se fue a hacer una caminata en familia. 8 de 10 Applications Ver Todo La reina Letizia Image zoom 2020 DDP Images/The Grosby Group Spain Fina y delicada lució su majestad con este look de falda crema plisada, top negro y sandalias de taco corrido. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reese Witherspoon Image zoom 2020 The Image Direct/The Grosby Group La actriz salió a dar un paseo en bicicleta ataviada con pantalón corto, camisa a rayas, tenis y sombrero. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

