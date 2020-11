Close

¡Jennifer Lopez deslumbró en los AMAS antes de su actuación con Maluma! Jlo brilló en plata con un conjunto espectacular a su llegada a la red carpet de los American Music Awards. Estos son los detalles de su fantástico look, así como el de Maluma. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una Jennifer López radiante y plateada volvió a deslumbrar con su look en los American Music Awards momentos antes de su presentación con Maluma y su canción Pa’ ti + Lonely. Jlo confió esta vez para hacer su aparición estelar en el red carpet en la firma Balmain y lució espectacular en un dos piezas de brillante color plata. De manga larga y muy escotado, la prometida de A-Rod estaba muy favorecida con un top de grandes hombreras cortado a la cintura con pliegues en cascada. La falda, muy sexy con una abertura delantera que dejaba ver por completo su pierna derecha, ya que el corte llegaba casi a la cintura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Completó su look con un cabello efecto mojado que aportaba el toque más casual al atuendo, con raya en medio y suavemente ondulado. En cuanto al maquillaje, la famosa actriz se decantó por un look natural sin perder un ápice de sofisticación. Con un tono natural en los labios, cedió todo el protagonismo a sus ojos delineados en negro, con unas pestañas y cejas más marcadas. Maluma llegó vestido de Dzojchen, con zapatos de Christian Louboutin, collar de Messika y anillo de Jason de BH. “Es un honor tan grande ser latino y estar aquí”, aseguró al portal Radio en el backstage de los premios. “Es algo hermoso que algún día podré contarle a mis hijos. Por primera vez aquí, actuando junto a Jennifer Lopez”, dijo emocionado. El ídolo colombiano confesó que “creo que la gente de Colombia se siente orgullosa de que esté aquí”.

¡Jennifer Lopez deslumbró en los AMAS antes de su actuación con Maluma!

