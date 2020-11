Close

Todos los detalles del look que le quitó unos 20 años de encima a Jennifer López La cantante recibió el galardón Ícono de la gente durante la entrega de los People's Choice Awards 2020 Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La entrega de los People’s Choice Awards 2020 está en boca de todos, no solo porque se llevaron a cabo con una audiencia virtual, sino también porque el mayor galardón de la noche, Ícono de la gente, se lo llevó Jennifer López, quien al recibirlo dio uno de los discursos más emotivos, en el que no solo llegó hasta las lágrimas, sino en el que también se dirigió a sus fanáticos latinos y en español. “Como latina, como mujer, tenemos que trabajar el doble para tener las oportunidades. A veces mis grandes sueños y mis ambiciones ponían nerviosos a muchos a mi alrededor. ‘Eres bailarina, no puedes ser actriz. Eres actriz, ¿qué, quieres cantar? Eres una artista, no te van a tomar en serio como empresaria. Mientras más me decían que no podía, más convencida estaba de que tenía que hacerlo. Ahora estoy aquí parada, muy agradecida y sabiendo que la verdadera medida de mi éxito no se basa en una exitosa película o la cantidad de discos vendidos, sino con el amor que siento de parte de todos ustedes”, dijo la cantante durante su increíble discurso. “El verdadero sentido está en inspirar a chicas de todas las edades y de todos los colores, de todas partes del mundo, a que sepan que pueden hacer lo que quieran, todas las cosas que quieran y que se sientan orgullosas de quienes son y de dónde vienen”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora bien, no podemos negar que tanto su look de belleza como su vestido, dejaron a muchos boquiabiertos. Y es que además de lucir impecable como siempre, López lucía unos 20 años menos. ¡Wow! La artista parecía una Barbie con un coqueto minivestido rojo con falda en A y espectacular cuello oversized, creación del diseñador Christian Siriano. Para complementar el traje, López optó por zapatos cremas y delicada joyería. Si bien el vestido la hacía ver fresca y juvenil, lo que realmente le quitó unos 20 años de encima, fue el el look de belleza, uno que incluía un maquillaje en el que reinaba el glow, al igual que un peinado fresco y moderno. Image zoom Credit: Instagram/Mary Phillps Image zoom Credit: Todd Williamson/Getty Images Según una publicación que hizo su maquillista Mary Phillips, para crear su look bronceado en el que reinaron los tonos tierra y por supuesto un glow incomparable, usó el Skin Fetish Highlighter & Balm Duo y el Sublime Skin Highlighter, ambos de Pat McGrath Labs. En los ojos le aplicó los tonos marrones y dorados de la paleta de sombras Mothership V: Bronze Seduction Palette, de la misma marca. En cuanto a su fabuloso labial rojo, sabemos que llevó una combinación del MatteTrance Lipstick, también de Pat McGrath Labs, en los tonos Elson 2 y Obsessed 211. Como puedes notar en la foto, los labios de la artista estaban dibujados muy por fuera de su línea natural, algo que los hizo ver mucho más carnosos y sexy. El delineador que usó la maquillista fue el Permagel Ultra Lip Pencil, en Blood Lust, de Pat McGrath Labs. Image zoom Image zoom Credit: Todd Williamson/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images En cuanto al peinado, realizado por su estilista de cabecera Chris Appleton, López llevó una media cola con ondas sueltas que le quedaba increíble, y que, sin duda, le dio el toque perfecto a su look de muñeca. Para lograrlo obviamente el estilista, quien también fue el encargado de hacerle el cabello para su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, recurrió a las extensiones y a una tenaza para lograr este fabuloso peinado. La verdad es que la también actriz se veía como una jovencita y nos seguimos preguntando, ¿cuál es tu secreto JLo?

