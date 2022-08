El look del día - agosto 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Ana Patricia, Jennifer López y Gigi Hadid son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Gigi Hadid Gigi Hadid Credit: The Image Direct/The Grosby Group Vimos a la modelo en las calles de Nueva York luciendo muy cómoda y relajada con este atuendo de jeans rasgados y camisa azul. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La venezolana se fue a un evento en Miami ataviada con este fabuloso look de palazzos blancos, top rosado con los hombros al descubierto y bolso azul, de Jacquemus. En dicho evento se encontró con el presentador Daniel Sarcos, con quien posó para esta foto. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby La artista eligió este sencillo look deportivo para ir almorzar con su esposo a un restaurante de comida rápida. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Mega/The Grosby Group Muy sonriente y con este veraniego vestido estampado llegó la actriz a los estudios de America's Got Talent. 4 de 9 Ver Todo Ana Patricia Ana patricia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Hermosa lució la presentadora con este coqueto minivestido. 5 de 9 Ver Todo Dayanara Torres Dayanara Torres Credit: Instagram/Dayanara Torres Para fungir como presentadora de El gordo y la flaca (Univision), junto a Raúl de Molina, la exreina de belleza eligió este ceñido vestido negro con vuelos. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diane Keaton Diane Keaton Credit: Phillip Faraone/FilmMagic Como de costumbre, la legendaria actriz lució increíble con este atuendo en el que no podía faltar un sombrero. 7 de 9 Ver Todo Lili Reinhart Lili reinhart Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la actriz en Nueva York con este elegante set blanco de pantalón y chaleco, que combinó con una elegante blusa y zapatos de punta. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba Credit: Instagram/Cuéntamelo ya La presentadora mostró su tonificado abdomen con este look de pantalón rojo y crop top blanco. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

