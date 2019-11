Jennifer López, Eiza González y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Reese Witherspoon y Kate Middleton son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Jennifer López Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images) Captamos a la artista luciendo muy recatada pero igual de fabulosa con este look monocromático de pantalón verde de seda, suéter de manga larga con detalles de pluma y zapatos de punta. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Eiza González Image zoom Gabriel Olsen/FilmMagic Regia lució la actriz mexicana con este ceñido vestido negro con plumas, que dejaba ver su increíble figura. 2 de 11 Applications Ver Todo Elizabeth Banks Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz lució muy sexy con este vestido plateado con negro con cutouts y pronunciado escote de David Koma. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Kate Middleton Image zoom Chris Jackson/Getty Images La duquesa eligó este look casual de pantalón rojo vino cropped, top blanco y chaqueta a cuadros. 4 de 11 Applications Ver Todo Hailee Steinfeld Image zoom Raymond Hall/GC Images) Hermosa lució la actriz con este delicado look de vestido blanco, abrigo del mismo color y zapatos de punta. 5 de 11 Applications Ver Todo Katy Perry Image zoom 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Así de colorida y divertida con este minivestido rosado con lunares amarillos, y sandalias con plumas, llegó la artista a una velada en Mumbai, India. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Anna Kendrick Image zoom Bennett Raglin/Getty Images for Disney La actriz causó sensación con este minivestido crema strapless con un lazo negro oversized en la espalda, de August Getty Atelier. 7 de 11 Applications Ver Todo Kristen Bell Image zoom Raymond Hall/GC Images Captamos a la actriz en las calles de Nueva York luciendo muy chic con este look de abrigo rojo, botas del mismo color y un bolso naranja. 8 de 11 Applications Ver Todo Reese Witherspoon Image zoom Frazer Harrison/Getty Images) Clásica y elegante lució la actriz con este clásico set negro de pantalón y chaqueta, que complementó con una camisa del mismo color y zapatos de punta. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Charlize Theron Image zoom Gotham/GC Images Vimos a la actriz saliendo de su hotel en Nueva York con este traje blanco con corte de sirena y plumas, que combinó con sandalias del mismo color y chaqueta negra. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

