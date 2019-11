Jennifer López, Becky G y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next John Parra/Getty Images for iHeartRadio Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Sofía Reyes y Salma Hayek son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Jennifer López Image zoom John Parra/Getty Images for iHeartRadio La cantante y actriz lució como toda una adolescente con este sencillo minivestido blanco, que combinó con sandalias plateadas de plataforma. ¡Regia! Advertisement Advertisement Sofía Reyes Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Sexy pero elegante lució la cantante mexicana con este minivestido estampado de manga larga y cuello alto. Becky G Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/WireImage Como una muñeca lució la cantante con este vestido rojo de tul con cola y escote profundo de Balmain x H&M. Advertisement Salma Hayek Image zoom Stefanie Keenan/Getty Images for LACMA La actriz llegó a la gala anual de la gala LACMA Art and Film ataviada con este vestido crema con cuello halter de Gucci. Kourtney Kardashian Image zoom OGUT/Star Max/GC Images Este sensual vestido negro con pronunciado escote hizo que la socialité acapara miradas al salir de un restaurante en Los Ángeles. Sienna Miller Image zoom Steve Granitz/WireImage Hermosa lució la actriz con este vestido amarillo de un solo hombro con pronunciada abertura frontal. Advertisement Advertisement Advertisement Amara La Negra Image zoom John Parra/Getty Images for iHeartRadio La cantante llegó a una presentación en Miami así de sexy con un body negro de vinilo de una sola manga y transparencias, una falda de flecos y un llamativo maquillaje en el que resaltaba la sombra azul real. Brie Larson Image zoom Emma McIntyre/Getty Images for LACMA Superelegante lució la actriz con este traje con falda crema vaporosa y negro en la parte superior, con un lazo rosado, de Gucci. Dua Lipa Image zoom Corbis/Corbis via Getty Images La cantante optó por este moderno y original look de vestido azul real con cutouts, chaqueta oversized del mismo color y botines, para ir a la gala de los MTV EMAs 2019, en Sevilla, España. Advertisement Advertisement Advertisement Nicole Scherzinger Image zoom Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La cantante acaparó miradas con este sexy minivestido negro de terciopelo, que complementó con fabulosas botas plateadas por encima de la rodilla. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

