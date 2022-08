El look del día - agosto 22, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Jennifer López y Francisca son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Jurka Ana Jurka Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora combinó sus coqueto minivestido azul pastel con zapatos amarillos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz mexicana salió a caminar a sus perros con este look deportivo que dejaba ver su tonificado abdomen. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Con este look de pantalón crema y coqueto top del mismo color, la artista salió a resolver algunos imprevistos de última hora antes de celebrar su boda con Ben Affleck. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutierrez Credit: Instagram/Elizabeth Gutiérrez Con este cómodo look de jeans, camiseta negra y tenis blanco, la actriz y presentadora se paseó por las calles de la Ciudad de México. 4 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Credit: Instagram/Francisca La presentadora presumió sus piernas con este minivestido fucsia. 5 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora dejó a todos boquiabiertos al elegir este sexy minivestido negro, que combinó con llamativas botas por encima de la rodilla, para la más reciente edición de El retador (Univision). 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Nos encantó este look de verde que llevó la actriz colombiana. 7 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Para asistir a un evento junto a sus hermanas, la empresaria optó por este sensual jumpsuit gris con cuello halter, que combinó con botas a la rodilla y un minibolso plateado de Balenciaga. 8 de 9 Ver Todo Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la cantante ataviada con este sexy minivestido negro con detalles de encaje. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

