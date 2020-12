Close

El look del día - diciembre 17, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y asistiendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Cynthia Urias Image zoom Credit: Instagram/Cynthia Urias Supercoqueta lució la presentadora mexicana con este look de minifalda, top amarillo y botas por encima de la rodilla. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Así de fabulosa con este conjunto de seda y elegante abrigo, llegó la cantante a su dentista. 2 de 9 Applications Ver Todo Esther Expósito Image zoom Credit: 2020 Mega/The Grosby Group Este minivestido a cuadros tipo esmoquin hizo que la actriz luciera superchic y moderna. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Dua Lipa Image zoom Credit: Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group La cantante acaparó miradas al pasearse por las calles de Nueva York con este llamativo conjunto blanco y negro, que complementó con un croptop. 4 de 9 Applications Ver Todo Emma Roberts Image zoom Credit: 2020 Backgrid/The Grosby Group Nos encantó esta femenina blusa con mangas tipo globo, que la actriz combinó con jeans y zapatos planos con estampado de leopardo. 5 de 9 Applications Ver Todo Galilea Montijo Image zoom Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana alborotó las redes con este sexy pantalón de vinilo, que complementó con una hermosa blusa estampada con mangas tipo globo. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gelena Solano Image zoom Credit: Instagram/Gelena Solano La reportera de El gordo y la flaca (Univision), enfrentó las bajas temperaturas y la nevada en Nueva York, con este fabuloso abrigo blanco, que hacía juego con su sombrero. 7 de 9 Applications Ver Todo Vielka Valenzuela Image zoom Credit: Instagram/Vielka Valenzuela Fresca y juvenil lució la presentadora dominicana con este look de minifalda con vuelos, croptop negro y botines con estampado de leopardo. 8 de 9 Applications Ver Todo Ana Patricia Gámez Image zoom Credit: Instagram/Ana Patricia Gámez La presentadora sabe muy bien que los jumpsuits el sientan de maravilla, por eso los usa constantemente. Este verde con detalles de encaje es perfecto para la Nochebuena. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

