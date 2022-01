El look del día - enero 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Jennifer López, la Reina Letizia y Rihanna son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos, look del dia Credit: Instagram/Carmen Villalobos Supersexy lució la actriz colombiana con este minivestido estampado. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Este look de minifalda marrón plisada, suéter rosado y zapatos cremas de punta, hizo que la presentadora luciera fresca y moderna. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La artista combinó su falda maxi blanca de mezclilla, con un top negro de cuello alto, zapatos de plataforma y un bolso Hermés. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, el look del dia Este minivestido estampado le sentó de maravilla a la figura de la presentadora dominicana. 4 de 9 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Captamos a la modelo y presentadora ataviada con este elegante conjunto de palazzos, crop top de cuello alto y chaqueta. 5 de 9 Ver Todo Karol G Karol G, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby La cantante llegó a un juego de baloncesto de la NBA con este look de minivestido negro, jacket acolchado y botas por encima de la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Juan Carlos Hidalgo - Pool/Getty Images Su majestad acaparó todas las miradas al llegar a un evento oficial con este hermoso traje Valentino que hace años usó su suegra, la reina Sofía. 7 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante y empresaria se paseó por Nueva York con este look casual de jeans rasgados, camiseta azul, botas blancas y jacket acolchado. 8 de 9 Ver Todo Bella Hadid Bella Hadid, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Para salir a divertirse con amigos, la modelo eligió este interesante vestido marrón con escote profundo, que complementó con botas blancas y bolso con estampado de leopardo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - enero 18, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.