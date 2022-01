El look del día - enero 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez, look del dia Credit: Instagram/JLo No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Galilea Montijo, Jennifer López y Natalia Jiménez son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram Superfemenina lució la presentadora mexicana con este hermoso vestido negro con mangas abullonadas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Julia Fox Julia Fox, el look del dia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La nueva pareja de Kanye West llegó a un desfile de moda en París con este llamativo look de jeans oversized, y original chaqueta cropped. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: Instagram/JLo La artista se fue a buscar a disfrutar de un hermoso día en Los Ángeles y de paso se fue a ver el póster de su nueva película ataviada con este look de pantalón de cuerpo, suéter negro, botas por encima de la rodilla y abrigo a cuadros. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Naomi Campbell Naomi Campbell, look del dia Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Así de fabulosa llegó la legendaria modelo al desfile de moda de Dior, en París. 4 de 9 Ver Todo Natalia Jiménez Natalia Jimenez, look del dia Credit: Instagram/Natalia Jimenez La cantante disfrutó de las playas de Los Cabos, en México con este hermoso vestido maxi de la nueva colección de edición limitada de Benito Santos. 5 de 9 Ver Todo Michelle Galván Michelle Galvan, look del dia Credit: Cortesía La presentadora de noticias mostró su esbelta figura con este minivestido morado de manga larga. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Regia lució la presentadora de noticias con este elegante atuendo de falda crema con abertura frontal y blusa verde de seda. 7 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Paolo Blocco/WireImage Con este sofisticado y sobrio conjunto de falda en A y chaqueta, combinado con zapatos de punta y un minibolso, llegó su majestad a un compromiso oficial en Madrid. 8 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram La nueva presentadora de Despierta América (Univision) lució cool y moderna con este atuendo de vestido estampado, suéter crema de cuello alto y botas a la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

