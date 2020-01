Jennifer López, Jacqueline Bracamontes y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2019 x17/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Mira la galería y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Jennifer López Image zoom 2019 x17/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Así de fabulosa con jeans oversized con detalles de brillo, camiseta blanca, chaqueta negra y zapatos transprentes, se fue la artista de compras en Beverly Hills. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Jacqueline Bracamontes Instagram/Jacqueline Bracamontes Con una gran sonrisa y ataviada con este elegante vestido azul de manga larga recibió la presentadora el nuevo año junto a su familia en Miami. 2 de 9 Applications Ver Todo Jimena Gallegos Instagram/Jimena Gallegos Muy cute y juvenil lució la presentadora mexicana con este look de pantalón negro de talle alto con flecos de pedrería, camiseta blanca y zapatos de punta. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Galilea Montijo Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este femenino vestido color bronce con vuelos que portó la presentadora mexicana. 4 de 9 Applications Ver Todo Kourtney Kardashian Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Superfabulosa y chic lució la socialité con este set de pantalón y gabardina de cuero color camello, que complementó con un top crema y botas de punta. 5 de 9 Applications Ver Todo Jessica Alba Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Supercómoda y casual lució la actriz con este look de pantalón verde militar, suéter color melocotón y botas marrones. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La Chiquibaby Instagram/La Chiquibaby Regia lució la presentadora con este hermoso jumpsuit colorblock que portó durante uno de los últimos shows del año de Un nuevo día (Telemundo) 7 de 9 Applications Ver Todo Ciara Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images for dick clark productions Fabulosa lució esta cantante con este conjunto de vinilo azul marino, que combinó con zapatos dorados de punta. 8 de 9 Applications Ver Todo Kelly Rowland Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la cantante luciendo muy casual con este look de jeans rasgados, top blanco de cuello alto, abrigo crema y botas. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

