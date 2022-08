El look del día - agosto 9, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Marjorie de Sousa, Jennifer López y Ana Patricia son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet En una de las más recientes transmisiones de Hoy día (Telemundo), vimos a la presentadora con este conjunto fuscia de pantalón y blusa, ambas piezas adornadas con plumas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa Credit: Instagram/Marjorie de Sousa Regia lució la actriz con este jumpsuit negro strapless. 2 de 9 Ver Todo Ana Patricia Gámez Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia La presentadora posó para sus seguidores con este elegante jumpsuit fucsia. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images Al parecer la artista dejó el glamour en Capri y a su llegada a Los Ángeles se enfundó en este cómodo y colorido conjunto. ¿Qué te parece? 4 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram/Andrea Meza Con este fresco y veraniego vestido estampado, de Zara, la exreina universal se paseo por la ciudad de Miami junto a sus hermanas. 5 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Credit: Instagram/Francisca La presentadora presumió sus tonificadas piernas con este minivestido azul, que complementó con sandalias cremas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: 2022 Backgrid/The Grosby La socialité acaparó miradas con este ceñido vestido negro de manga larga, que combinó con botines y un minibolso Hermés. 7 de 9 Ver Todo Gil López Gil Lopez Credit: Cortesía La presentadora puertorriqueña lució muy cool con este set de minifalda y chaleco, que combinó con un crop top negro y sandalias atadas al tobillo. 8 de 9 Ver Todo Marisol González Marisol Gonzalez Credit: Instagram/Marisol González La presentadora mexicana llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa) con este sexy jumpsuit rojo que le sentaba de maravilla a su figura. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

