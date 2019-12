Jennifer López, Rosalía y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2019 Backgrid/The Grosby Group Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Ana Patricia Gámez y Kate Hudson son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Jennifer López Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Regia lució la artista con este ceñido vestido blanco, que complementó con zapatos plateados y un minibolso rojo. 1 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Kylie Jenner Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Captamos a la joven empresaria luciendo muy otoñal con este look de pantalón color camello de cuero, top crema de manga larga y zapatos de punta. 2 de 9 Applications Ver Todo Rosalía Image zoom Steve Granitz/WireImage Fabulosa y muy a la vanguardia lució la cantante con este conjunto blanco de falda maxi con abertura frontal y orginal top con cola. 3 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Kate Hudson Image zoom Joe Scarnici/Getty Images for Happy X Nature Este hermoso jumpsuit azul estampado que portó la actriz nos transportó a la primavera. 4 de 9 Applications Ver Todo Ana Patricia Gámez Image zoom Instagram/Ana Patricia Supercoqueta lució la presentadora mexicana con este minivestido naranja con vuelos de su tienda Beashion Boutique. 5 de 9 Applications Ver Todo Taylor Swift Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic Hermosa lució la cantante con este jumpsuit azul marino de un solo hombro con cadenas doradas. 6 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Jacqueline Bracamontes Image zoom Instagram/Jacqueline Bracamontes Supercool lució la presentadora con este look de culottes de cuero, camiseta, chaqueta negra de terciopelo y zapatos blancos de punta. 7 de 9 Applications Ver Todo Kerry Washington Image zoom Stefanie Keenan/Getty Images for The Hollywood Reporter Nos encantó este look de falda midi con corte A y top crema de encaje, que la actriz complementó con zapatos dorados y trenzas en su larga melena. 8 de 9 Applications Ver Todo Sienna Miller Image zoom John Lamparski/Getty Images Muy femenina lució la actriz con este minivestido blanco con pedrería, que combinó con medias negras y sandalias plateadas. 9 de 9 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

