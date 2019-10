Jennifer López, Sofía Vergara y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Karina Banda y Lupita Nyong'o son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Jennifer Lopez Image zoom 019 Splash News/The Grosby Group Captamos a la artista luciendo supercasual con este look de jeans, suéter gris, botas azul pastel y abrigo el mismo color. Advertisement Advertisement Sofía Vergara Image zoom Tommaso Boddi/Getty Images La actriz llegó a una velada en Hollywood con este look monocromático de falda de tul y encaje y top tipo corsé. Lupita Nyong'o Image zoom ackson Lee/GC Images La talentosa actriz acaparó miradas con este femenino vestido blanco y negro con lunares, que resaltó con un bolso negro con lunares rojos y zapatos rojos de punta. Advertisement Natalie Portman Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) La actriz lució increíble con este femenino traje negro strapless con falda vaporosa de Dior. Karina Banda Image zoom Instagram/Karina Banda Muy cute lució la presentadora mexicana con este minivestido blanco con lunares negros. Gwyneth Paltrow Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Sencilla pero muy fina y elegante lució la actriz con este vestido negro de un solo hombro con la espalda al descubierto. Advertisement Advertisement Advertisement Victoria Beckham Image zoom Raymond Hall/GC Images La diseñadora eligió este colorido atuendo de falda roja, botas del mismo color, camisa blanca y suéter morado, para salir a cumplir con algunos compromisos en la ciudad de Nueva York. Zendaya Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Superchic, como de costumbre, lució la cantante y actriz con este original atuendo gris de falda pantalón, camisa de manga larga y chaqueta cropped. Scarlett Johansson Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz optó por este sencillo y elegante vestido negro con cuello halter de Tom Ford, para ir a un evento en Beverly Hills. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Jennifer López, Sofía Vergara y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.