El look del día - enero 25, 2022

Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group

Ya sea para un proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Migbelis Castellanos, Ana Patricia y Anne Hathaway algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo.

Alejandra Espinoza
Alejandra Espinoza Credit: Instagram/Despierta América

Para visitar el estudio de Despierta América (Univisión) y hablar de su rol en la próxima entrega de Premio lo nuestro, la presentadora optó por este loo k de pantalón blanco tipo cargo, corsé del mismo color y botas negras de punta.

Francisca
Francisca Credit: Instagram/Francisca

La presentadora dominicana combinó su minivestido fucsia con botas negras por encima de la rodilla.

Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-Whitely

La actriz y empresaria llegó al desfile de Gucci en París con este sobrio y elegante vestido negro midi, que combinó con botas a la rodilla, un fabuloso collar de perlas y un minibolso.

Jennifer López
Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group

Captamos a la artista en las calles de Santa Mónica, CA., ataviada con este look de jeans con corte de bota, top de cuello alto, chaqueta cropped y un bolso color camello de Hermés.

Jessica Delgado
Jessica Delgado Credit: Instagram/Despierta América

Regia lució la presentadora del tiempo con esta minifalda rosada que complementó con un top negro de cuello alto y botas.

Jimena Gallegos
Jimena Gallegos Credit: Instagram/Jimena Gallegos

Este ceñido minivestido negro con los hombros al descubierto hizo que la presentadora luciera fabulosa y moderna.

Kylie Jenner
Kylie Jenner Credit: Mega/The Grosby Group

La empresaria acaparó todas las miradas en París con este moderno y sensual look.

Satcha Pretto
Satcha Pretto Credit: Instagram/Despierta América

La periodista lució clásica y elegante con este atuendo de pantalón negro de talle alto, top blanco y chaqueta roja cropped.

Sienna Miller
Sienna Miller Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images for Gucci

La actriz lució cool y moderna con este minivestido crema que combinó con botas negras por encima de la rodilla.

