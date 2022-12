El look del día - diciembre 15, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Charytín, Jennifer López y Kylie Jenner son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Charytín Charytin Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group La legendaria presentadora dominicana lució rejuvenecida con este look de jeans skinny, top negro, jacket rojo metálico y tenis blancos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ashley Park Ashley Park Credit: Gotham/GC Images vimos a la actriz de la serie Emily in Paris (Netflix), en la ciudad de Nueva York ataviada con este set verde de pantalón de talle y jacket cropped combinado con un crop top crema de encaje y llamativas botas. 2 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez Credit: Backgrid/The Grosby Group La cantante casi se perdió debajo de esta abrigo oversized. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Selena Gómez Selena Gomez Credit: Gotham/GC Images Captamos a la querida artista en La gran manzana con este look de vestido a cuadros, medias opacas, sandalias negras de plataforma y abrigo crema. 4 de 9 Ver Todo Kate Hudson Kate Hudson Credit: Backgrid/The Grosby Group Con una gran sonrisa y ataviada con este look de vestido rojo con lunares, abrigo crema y botas negras a la rodilla, llegó la actriz a cumplir con un compromiso en la ciudad de Nueva York. 5 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La joven empresaria combinó su sexy minivestido blanco con llamativas botas rosadas con plumas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lily Collins Lily Collins Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Este bello set verde menta que llevó la querida actriz nos hizo añorar la primavera. 7 de 9 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Splash News/The Grosby Group Fabulosa lució la querida actriz con este ceñido vestido estampado de manga larga, que combinó con botines de plataforma. 8 de 9 Ver Todo Victoria Beckham Victoria Beckham Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La diseñadora arrancó miradas con este atuendo tan chic que incluía falda marrón con abertura frontal, top lila de cuelo alto y zapatos negros de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

