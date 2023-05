JLo y su impactante look estampado de leopardo ¡de pies a cabeza! La cantante y actriz de origen puertorriqueño convirtió a la ciudad de Nueva York en su pasarela con este atuendo salvaje ¡que incluyó plumas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de su tour promocional por su nueva película Mother, Jennifer López se une a la fiebre del estampado animal en primavera y este miércoles sorprendió con un look atrevido y salvaje de pies a cabeza en su paso por la ciudad de Nueva York. La actriz de origen puertorriqueño, quien también fue una de las grandes favoritas en la alfombra roja de la gala del Met esta semana, lució un minivestido de mangas largas y emplumadas de Valentino, con leggins de brillo a juego. Para los accesorios, la también empresaria y modelo de 53 años llevó unos zapatos de tacón que combinó con un diminuto bolso del mismo estilo. Además, agregó unos lentes de sol cuadros y grandes en tono marrón, con aretes de aro dorados. El cabello de la intérprete de "El anillo" y "Noche más" estaba peinado con una media cola y complementó su estilo con un maquillaje suave y brillante. Jennifer López Anne Hathaway Left: Credit: Photo by Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Right: Credit: Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images En enero pasado, Anne Hathaway llegó al desfile de Alta Costura de Valentino en París con unos leggins y zapatos similares, aunque los combinó con un minivestido sin tirantes de estampado de jaguar. También a principios de esta semana, los felinos estaban de moda en la alfombra roja de Met Gala. Doja Cat se puso orejas en este evento de moda y Jared Leto llegó con un extravagante traje peludo para rendir homenaje al gato del difunto Karl Lagerfeld. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Indiscutiblemente, López se destaca por su envidiable estilo y a lo largo de su carrera, ha emprendido varios proyectos de moda como embajadora de marcas como Coach, Versace, Guess, Intimissimi y más. En adición, la protagonista de Shotgun Wedding lanzó recientemente una colección de zapatos exclusiva con Revolve.

