Estos son los leggings favoritos de Jennifer López y ahora están en descuento Son tan fabulosos que puedes a dónde sea con ellos By Yolaine Díaz Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta cuarentena nos ha obligado a dejar atrás muchas cosas que antes hacíamos a diario y todavía no sabemos cuándo regresaremos a la normalidad. Una de esas cosas a las que inevitablemente nos hemos ido acostumbrado es a dejar a un lado el maquillaje, los tacones y nuestros fabulosos atuendos para usar ropa deportiva o pijamas. Es por eso por lo que ahora nos hemos vuelto expertas en el arte de lucir bien con los atuendos más casuales posibles. Ahora en vez de buscar vestidos y faldas primaverales, estamos en la constante búsqueda de ropa para hacer ejercicios, aunque ejercitarnos, no esté en nuestro itinerario. Por eso cuando vimos que una de las marcas de leggings favoritas de Jennifer López tiene rebajas en algunos de sus diseños, pensamos que a ustedes les iba a interesar tanto como a nosotras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de la marca Koral, favorita no solo de López sino también de Jennifer Garner, Hailey Baldwin, Taylor Swift y Alessandra Ambrosio, entre muchas otras. Y es que los diseños de la marca además de cool y chic, son muy favorecedores para la figura. Image zoom Backgrid/The Grosby Group Image zoom Gotham/GC Images Image zoom Stone-e/Bauer-Griffin/GC Images La marca hace sus ya famosos leggings con materiales superresistentes y duraderos que, según lo que dice en la página, aguantan muchos entrenamientos y lavadas. Además esconden muy bien los rollitos y moldean la figura. Aunque son resistentes, no dejan de ser flexibles para que te puedas mover a tu antojo. Además de su increíble material, la razón por la que se han vuelto tan populares es porque tienen un brillo sutil que los hace lucir como pantalones de vestir, perfectos para usar todos los días y para ir a dónde sea, en especial al supermercado que es el único lugar que estamos frecuentando últimamente. Image zoom Cortesía Chase High Rise Meia Legging. $105. Koral.com. Image zoom Cortesía Lustrous High Rise Infinity Legging. $86. Koral.com. Image zoom Cortesía Prompt Infinity High Rise Legging. $113. Koral.com. Image zoom Cortesía Prompt Infinity High Rise Legging. $113. Koral.com. Lo más cool es que además de los leggings clásicos, la marca ofrece otros más llamativos con estampados atrevidos y diseños más modernos. Son algunos de esos diseños los que ahora puedes comprar en descuento. Échale un vistazo a estos que nos gustaron y de paso, cuando estés en la página, mira las demás piezas deportivas que ofrecen.

