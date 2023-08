El look del día – agosto 11, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Yailin, Karla Martínez y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Yailin La Más Viral yailin Credit: IG/Yailin Disfrutó de un paseo por los parques de diversión en Orlando presumiendo su cuerpazo con un minivestido blanco, un bolso rosa y tenis a juego. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Muy guapa lució la presentadora con este conjunto lila de seda de Latingal Boutique. 2 de 7 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid UK/The Grosby Group Dio lección de estilo en la Costa Amalfitana con un elegante vestido de estampado floral, sandalias rosa y un bolso chic. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Karina Banda Karina Banda Credit: Media Concepts PR Divina lució la presentadora cuando visitó al programa Hoy vistiendo un atuendo amarillo elegido con la ayuda de la estilista Karla Birbragher. 4 de 7 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez Optó por un look moderno y casual con un enterizo violeta, un blazer negro oversized y tacones a juego. 5 de 7 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: IG/Michelle Salas La influencer nos dejó boquiabiertas con el bikinazo que eligió para un paseo en yate por Ibiza. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ariana Greenblatt Ariana Greenblatt Credit: Matt Winkelmeyer/Variety via Getty Images La joven estrella de la película Barbie, de raíces puertorriqueñas, maravilló en la alfombra roja del evento Young Hollywood de Variety con un vestido elegante de Harbison Studio. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

