El look del día – agosto 24, 2023

Shakira, Chiquis y Jennifer López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita!

Ana Patricia Gámez
Presumió piernas con este minivestido rosa de Beashion Boutique que eligió para un episodio de Enamorándonos.

Shakira
Muy cool y casual lució la colombiana en camino a un photoshoot en Miami con una camiseta oversized y un jean ancho.

Geraldine Bazán
La actriz derritió las redes modelando un bikinazo rosa con detalles dorados y gafas chic.

Chiquis
¡Qué guapa! La cantante lució más delgada que nunca con un vestido que marcó su cintura y su cabello ondulado.

Jennifer López
La diva del Bronx dio lección de estilo con un blazer clásico y jeans anchos de la marca A.L.C.

Migbelis Castellanos
Divina lució la presentadora con un conjunto colorido de vestido estampado y sandalias rosa.

Sofía Vergara
Nos encantó esta propuesta veraniega de blusa blanca y pantalones a juego que vistió la actriz.

