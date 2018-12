¡Finalmente! Jennifer López anuncia que lanzará lo que todos le han pedido

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Esta ha sido la semana de Jlo y no es para menos. Hoy viernes la actriz puertorriqueña estrena su nueva película Second Act y en estos últimos días se ha dedicado a promocionarla de la mejor manera: luciendo más fabulosa que nunca. La hemos visto con los looks más espectaculares, desde un conjunto gris a cuadros de falda y blusa, hasta un jumpsuit azul pastel de lentejuelas y un traje de tul que la hacía ver como toda una princesa. Pero por más que lleve los mejore atuendos de los diseñadores más prestigiosos, lo que más llama la atención de la actriz es la forma en que luce a sus 49 años, especialmente lo impecable que tiene la piel.

Por eso todas siempre hemos querido saber cómo se cuida su rostro y sobretodo cuáles son los productos que usa. Aunque en una entrevista con People hace unos años, la artista confesó que usa productos con ácido glicólico, eso no fue suficiente para seguir su rutina. Sin embargo, por fin ya podremos usar exactamente lo mismo que ella gracias a que en el 2019 la estrella de Hollywood tendrá su propia línea para el cuidado de la piel.

“Voy a lanzar una línea para el cuidado de la piel. He estado trabajando en eso por un largo tiempo porque no quiero que lo que voy a tener sea cualquier cosa”, dijo López durante un evento en Nueva York. “Va a ser algo que realmente que trabaja. Con eso es algo con lo que puedes contar cuando mi nombre está de por medio”.

Aunque la artista no dio muchos detalles acerca de la formulación de los productos y de lo que podemos esperar de la línea, que se supone saldrá a mediado o finales del próximo año, lo que sí sabemos es que si nos va a dar su glow y de paso va a retrasar el paso del tiempo en nuestro rostro, todas los queremos.

“Quiero que sea algo que reúna todas las cosas que he aprendido y también todos los secretos que tengo”, contó. “[Mis secretos] no tienen nada que ver con usar agujas”.