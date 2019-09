Jennifer Lopez lanza un perfume y esta es su promesa La cantante nos ha contado todos los detalles de su último lanzamiento beauty y un pedacito de su vida que ahora puedes compartir con ella. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La diva del Bronx está en boca de todos después de que se confirmara que será junto a Shakira la encargada de animar el medio tiempo de la próxima Superbowl y después de paralizar a medio mundo desfilando en la pasarela de Versace con el mítico vestido “Jungle” que lució hace 20 años en los Grammy. Hoy Jennifer López vuelve a ser noticia por el lanzamiento de un perfume que presentó ayer en Nueva York y del que nos ha dado todos los detalles en persona. El perfume se llama Promise y es la fragancia número 25 que lanza la del Bronx, ¿te lo puedes creer? “Todo lo que hago se inspira en lo que verdaderamente amo”, contaba en la presentación para la que montó una tienda pop up en Manhattan en la que había hasta una representación del tren número 6 que usaba cuando aún era “Jenny form the block” y que dio título a su primer album. Sexy y cálida, la fragancia mezcla notas florales con mandarina italiana, frutos rojos, pera, jazmín, madreselva, sándalo, madera de cachemir y un toque de ámbar. La cantante explicó durante la presentación a los medios de comunicación que el nombre del perfume se inspiró en algo que le dijo el empresario Warren Buffet. “Una vez me dijo que una marca es una promesa, y aquello verdaderamente resonó conmigo”, recordaba. “Cuando creas algo nuevo es una promesa, una promesa de que vas a compartir algo de calidad, algo que te va a hacer sentir mejor, más sexy, hermosa”. El perfume estará a la venta en Ulta a partir del 28 de septiembre en varios tamaños, por $45 y $65. Advertisement EDIT POST

