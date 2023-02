Estas famosas en lencería sexy te inspirarán para tu cita de San Valentín ¡descubre sus marcas favoritas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas lencería sexy Credit: Instagram Jennifer López, Kim Kardashian, Rihanna... Estas famosas tienen gustos diferentes pero todas aman la lencería sensual con sujetadores transparentes, conjuntos de encaje o atrevidos corsés... ¡Perfectos para una cita romántica! Empezar galería Jennifer López - Intimissimi Famosas lencería sexy Credit: Instagram En 2022, la superestrella se convirtió en embajadora global de esta firma de lencería italiana famosa por sus conjuntos de calidad a precios asequibles. Por ejemplo, el modelo que uce la Diva del Bronx tenía un precio de $89. Irina Shayk y Sarah Jessica Parker también han fungido como imagen de la marca. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Dua Lipa - Agent Provocateur Famosas lencería sexy Credit: Instagram Favorita de muchas celebridades como Sofía Vergara, Beyoncé, Penélope Cruz o Rita Ora, sus diseños coloridos y provocadores son la insignia de esta firma británica que también cuenta con accesorios como fustas y látigos de cuero. 2 de 8 Ver Todo Selena Gómez - Kiki de Montparnasse Famosas lencería sexy Credit: Instagram Con unos brasieres, ligas y corsés tan bonitos que querrás enseñarlos, esta firma está en la frontera entre ropa interior y de vestir. Con la aprobación de Kim Kardashian y Selena Gómez, a quienes hemos visto con vestidos lenceros de esta marca perfectos para una noche de fiesta. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rihanna - Savage x Fenty Famosas lencería sexy Credit: Instagram La cantante creó esta firma hace ya varios años, y parte de su triunfo se debe a la inclusividad de tallas. Además de sus ya famosos desfiles con celebridades, ella es la modelo de sus nuevos lanzamientos con piezas tan atrevidas como este corsé. 4 de 8 Ver Todo Kim Kardashian - Skims Famosas lencería sexy Credit: Instagram La empresaria es a mejor embajadora de su propia marca que comenzó con prendas moldeadoras pero ha expandido su imperio a todo tipo de ropa interior y de baño. Otras famosas como Chrissy Teigen o Hailey Bieber son fanática de esta firma de tonos neutros. 5 de 8 Ver Todo Ashley Graham - Commando Famosas lencería sexy Credit: Instagram Un secreto de los estilistas de Hollywood para las alfombras rojas son las prendas de esta marca, confeccionados en tejidos técnicos que parecen una segunda piel. Con prendas que van desde tangas hasta leggins, la usan la modelo Ashley Graham pero también Nicole Scherzinger o Serena Williams. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Emily Ratajkowski - Gooseberry Famosas lencería sexy Credit: Instagram La marca francesa combina como nadie la dulzura y el atrevimiento en sus piezas, especialmente en sus bodys, muy populares entre caras conocidas como Khloé Kardashian o Bella Thorne. 7 de 8 Ver Todo Kendall Jenner - La Perla Famosas lencería sexy Credit: Instagram Fundada en 1954 no encontrarás encajes, sedas y tules de mejor calidad que los de la firma italiana. Si te lo puedes permitir, compartirás gustos con Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow o Priyanka Chopra entre otras. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas famosas en lencería sexy te inspirarán para tu cita de San Valentín ¡descubre sus marcas favoritas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.