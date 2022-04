¿Cita con Ben? ¡Jlo no sabe qué ponerse para salir y pide ayuda a sus fanáticos! ¡Con un armario como el de ella es normal que no sepa qué elegir! ¡Mira los fabulosos looks que la futura esposa de Ben Affleck estudió antes de salir de cena! ¿Con cuál te quedas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck y Jlo están viviendo un increíble refrito de su romántica historia, digna de película de Hollywood, casi veinte años después de cancelar su boda. Mientras se determina la fecha de su futuro enlace, Jennifer López pasea nuevamente enamorada junto al amor de su vida. Bella y radiante a sus 52 años, la polifacética actriz, cantante, empresaria y productora, quiso saber la opinión de sus fanáticos en torno a un posible conjunto de moda con el que deslumbrar durante su salida a cenar. Después de aparecer con un diamante que trató de ocultar a los paparazzi, Jennifer López relató al detalle cómo y dónde fue que Ben Affleck le pidió la mano, anunciando así que volvían a repicar campanas de boda para la mediática pareja. Ben Affleck Jlo Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque siempre crea estilo en cuanto a moda se refiere, este fin de semana Jlo contó con la colaboración de su fanaticada para elegir su look. Jlo Jennife Lopez Credit: Kevin Winter/Getty Images for iHeartRadio Así lanzó la pregunta desde sus historias de Instagram: "Preparándome para salir a cenar esta noche… ¿Qué me pongo? ¡Voten!" Jlo look Credit: IG Jlo La primera opción era uno de sus looks clásicos, un maxi-vestido floreado en tonos pastel de Gucci, con un bolso verde claro de Chanel y unas sandalias rosadas con gran plataforma de la firma Dolce y Gabbana. Jlo look Credit: IG Jlo La segunda, un favorecedor vestido vintage largo color verde militar de la marca Bottega, un pequeño bolso de mano también verde de Cult Gaia, unos tacones tirando a turquesa de Gucci, u otros más clásicos en tono nude de Hardly, todo aderezado con accesorios dorados para dar un poco de calidez al atuendo. Jlo look Credit: IG Jlo ¡Uno más con el color de moda, el blanco! Una túnica fabulosa de Chanel, con pulseras de Hermes, un bolso de YSL… Y la nota de fantasía para romper y destacar: unas maravillosas sandalias de Dolce y Gabbana. Jlo look Credit: IG Jlo Y por último, el más sexy: un minivestido en color rojo no apto para cardíacos de YSL, con unas botas altísimas de Louboutin, o unos tacones para lucir piernas de la misma marca, acompañado de un divertido clutch de la marca Chanel. Jlo look Credit: IG Jlo ¡Qué lujo de armario! ¿Con qué look te quedas?

