Jennifer López da lección de estilo con sus jeans anchos ¡Copia su look por menos! En un paseo con Ben Affleck, la cantante nos mostró la última tendencia para la primavera Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Las celebridades están dejando atrás los skinny jeans! Muchas están usando la nueva tendencia de jeans anchos, los mom jeans o los acampanados, entre ellas la Diva del Bronx, Jennifer López. Junto a su media naranja Ben Affleck, la pareja paseó por Los Ángeles, Ben con una de sus típicas camisas a cuadros y J.Lo llevando un look que queremos recrear nosotros para los días más cálidos de la primavera. La cantante y actriz de 52 años llevó un jean ancho adornado con un cinto de cuero de Valentino. Al desviar del típico estilo skinny, J.Lo nos mostró como darle un toque chic a esta pieza esencial que todas necesitamos en nuestros guardarropas. Completó el look con una blusa sedosa en un tono crema, sandalias de cuña y sus gafas características. Jennifer López, J.Lo, Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group Si quieres copiar el estilo de J.lo, aquí te tenemos unas sugerencias de jeans anchos a todos los precios: Jeans anchos Credit: Cortesía Extra High-Waisted Medium-Wash Cropped Wide-Leg Jeans, de Old Navy. $39.99. oldnavy.com Jeans anchos Credit: Cortesía The Perfect Vintage Wide-Leg Crop Jean in Montclare Wash, de Madewell. $128.00. madewell.com Jeans anchos Credit: Cortesía The Jo Bb Denim en Monterey, de 7 For All Mankind. $218.00. 7forallmankind.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López da lección de estilo con sus jeans anchos ¡Copia su look por menos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.