El look del día - marzo 28, 2022

No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Ana Bárbara, Jennifer López y Danna Paola son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita?

Michelle Galván

Michelle Galvan, look del dia

La presentadora de noticias combinó su clásica camisa azul con este pantalón blanco cropped y zapatos de punta.

Khloé Kardashian

Khloe Kardashian, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group

La socialité mostró sus llamativas curvas con este look de jeans skinny de talle alto y un body color piel.

Jennifer López

Jennifer Lopez, look del dia Credit: Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images

Este jean acampanado le sentó de maravilla a las curvas de la actriz y cantante.

Danna Paola

Danna Paola, look del dia

La cantante mexicana eligió este look de jeans de talle alto, sexy top negro, jacket deportivo y sandalias, para ir a cenar con su novio en un popular restaurante de Los Ángeles.

Olivia Culpo

Olivia Culpo, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby

Fabulosa lució la modelo con este sensual vestido con escote profundo, mangas abullonada y pronunciada abertura frontal, de LaQuan Smith.

Ana Brenda Contreras

Ana Brenda, look del dia Credit: Instagram/Ana Brenda

Para la noche de estreno de la nueva temporada de Tu cara me suena (Univision), la actriz y presentadora mexicana eligió este moderno vestido blanco con mangas tipo globo.

Ana Bárbara

Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara

Para promocionar su nueva canción junto a Cristian Castro, la cantante optó por este set de palazzos de talle alto, crop top y chaqueta.

Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos

Regia lució la venezolana con este sexy minivestido con los hombros al descubierto y flecos.

Paulina Sodi

Paulina Sodi, look del dia Credit: Cortesía

Superelegante lució la presentadora de noticias con este jumpsuit blanca.

